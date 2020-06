Stade de Reims Mercato : Axel Disasi aurait fait son choix

Grande révélation de Ligue 1 cette saison, Axel Disasi a été particulièrement brillant dans la défense centrale du Stade de Reims. Une performance qui a placé le joueur de 22 ans dans le viseur de plusieurs clubs étrangers pour le mercato estival. Et son choix serait désormais connu.

Du monde au portillon pour Axel Disasi ?

Le Stade de Reims a fini 6e de Ligue 1, se qualifiant ainsi pour la prochaine Ligue Europa. Si elle est avant tout collective, cette performance est également à mettre à l’actif du travail de certains joueurs, dont Axel Disasi, infranchissable au sein de la défense centrale rémoise, meilleure défense de Ligue 1 cette saison. Il n’en fallait pas plus pour voir plusieurs écuries européennes se lancer aux trousses du prodige champenois. Ainsi, le Milan AC, le FC Séville, Southampton et Everton rêveraient de signer Axel Disasi cet été. Et le jeune protégé de David Guion aurait fait son choix.

Le choix du Champenois désormais connu ?

Connus pour leurs folies lors des périodes de mercato, les clubs anglais avaient été déclarés favoris dans le dossier. Mais selon les informations de Manu Lonjon, Axel Disasi ne serait pas attiré par une évolution en Premier League. D’après le journaliste, la pépite du Stade de Reims souhaiterait évoluer prochainement au FC Séville, qui serait d’ailleurs son prétendant le plus intéressé. Les dirigeants champenois ne devraient pas s'opposer à un départ de la pépite si le compte est bon pour toutes les parties concernées.