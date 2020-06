Dijon FCO Mercato : Peguy Luyindula attend quatre recrues

Peguy Luyindula a accordé une interview à L’Equipe. L’occasion pour le directeur sportif de Dijon FCO d’indiquer les 4 postes à renforcer au sein de son équipe ce mercato estival.

Les priorités transfert de Peguy Luyindula au DFCO

Nouveau directeur sportif du Dijon FCO depuis le 4 mai, Peguy Luyindula a une idée précise sur le type d’effectif qu’il veut mettre en place au club cet été. Le mercato estival franco-français est ouvert depuis ce lundi. Le nouveau patron du recrutement des Dijonnais compte bien profiter de ce marché pour offrir les bons joueurs à son entraîneur. Déjà aux trousses de plusieurs joueurs, il affirme qu’il n’y aura pas non plus d’arrivée massive de joueurs dans son équipe. Pour lui, le club bourguignon « a un groupe de qualité et… ne fera que quelques retouches.» Quelques « quatre recrues » pourraient selon lui débarquer au club cet été.

Le mercato va s'accélérer à Dijon FCO

Ainsi, Peguy Luyindula a confié au quotidien sportif que la priorité du mercato estival dijonnais est d’attirer « un milieu pour remplacer Florent Balmont », appelé à faire valoir ses droits à la retraite le 30 juin prochain. Aussi, convaincu par le prêt de Stephy Mavididi « qui souhaite rester » au Dijon FCO la saison prochaine, le directeur sportif négocie actuellement avec la Juventus Turin pour lever son option d’achat. L'ancien attaquant parisien vise également un latéral gauche pour compenser le possible départ de Hamza Mendyl, prêté au Dijon FCO par Schalke 04. Quant au poste de gardien, Runar Alex Runarsson ne sera pas inquiété. « Runarsson est gardien numéro un et il voudra du temps de jeu », a déclaré le patron du recrutement bourguignon. Enfin, concernant Mounir Chouiar, Peguy Luyindula croit que « c’est une bonne chose s’il reste… pour son apprentissage, il sera encore plus valorisé ».