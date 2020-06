PSG Mercato : C'est décidé, Thiago Silva quitte Paris !

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Thiago Silva est désormais fixé sur son avenir. Le défenseur central brésilien ne sera pas conservé par la direction du club.

Thiago Silva va quitter le PSG dès cet été

Après huit années de bons et loyaux services, Thiago Silva va quitter le Paris Saint-Germain cet été. Sûrement le cœur lourd, tant le défenseur central a affiché à plusieurs reprises sa volonté de poursuivre son aventure à Paris. Thiago Silva espérait en effet prolonger son contrat expirant le 30 juin prochain et s’accrochait à une éventuelle offre de prolongation de la part de sa direction. Mais cette proposition tant espérée par le joueur n’est jamais venue. L’Équipe révèle que le Paris Saint-Germain n’a pas l’intention de prolonger le bail du joueur de 35 ans et Leonardo l’aurait clairement fait savoir au défenseur parisien. Le directeur sportif parisien aurait signifié à son compatriote qu’il ne serait pas conservé à l’issue de la saison.

Un retour au Brésil ou en Italie ?

Au courant de la non-volonté du club de la capitale de renouveler son contrat malgré son désir de rester à Paris, Thiago Silva devra désormais se trouver un nouveau point de chute. Le capitaine parisien est libre de signer là où bon lui semble et un retour aux sources n’est pas à exclure. Le joueur de 35 ans, qui a récemment posé avec le maillot de Fluminense, pourrait faire son retour au Brésil. Il n’a jamais caché son souhait de terminer sa carrière au sein de son club formateur. Mais Thiago Silva pourrait également tenter un dernier challenge européen. Le Milan AC s’activerait en coulisse pour récupérer son ancien joueur.