RC Strasbourg Mercato : Ndour rejoint le FC Sochaux

Non retenu par le RC Strasbourg, Abdallah Ndour a déposé ses valises au FC Sochaux-Montbéliard en Ligue 2. Sa signature officielle a été actée ce lundi 8 juin.

RC Strasbourg : Abdallah Ndour se lie au FC Sochaux jusqu'en 2023

Abdallah Ndour est parti libre du RC Strasbourg parce que son contrat n’a pas été renouvelé par le club alsacien. Il s’est engagé avec le FC Sochaux-Montbéliard, ce lundi, après avoir satisfait à la traditionnelle visite. Le défenseur de 26 ans a paraphé un contrat de trois ans qui le conduit jusqu’en 2023 avec le club de Ligue 2. Après le FC Metz (2013-2015) et le Racing Club Strasbourg Alsace, le Sénégalais va connaitre son 3e club professionnel, depuis son arrivée en France en 2011. Il avait débarqué chez les Grenats, en provenance de Génération Foot (du Sénégal), club partenaire des Messins.

Abdallah Ndour freiné par sa grave blessure en mai 2017 ?

Abdallah Ndour est reparti du RC Strasbourg comme il y était arrivé en juillet 2015, c’est à dire libre de tout engagement. Il n’a pas réussi à s’imposer au sein du club alsacien, surtout dans l’élite. La preuve, il n’a joué que 23 matchs, toutes compétitions confondues avec les Strasbourgeois lors des trois dernières saisons. Soit 15 en Ligue 1 entre 2017 et 2020. Le néo-Lionceau avait pourtant été un titulaire indiscutable lors de ses deux premières saisons au RCSA. Il avait joué 32 matchs en 2015-2016 en National et le même nombre la saison d’après, en Ligue 2. Il faut cependant préciser que l’arrière latéral gauche avait été victime d’une double fracture tibia-péroné à l’entrainement, à trois journées de la fin du championnat 2016-2017. Et cette grave blessure a certainement freiné Abdallah Ndour dans sa progression, car il est resté 10 mois sans jouer entre mai 2017 et mars 2018.