Stade Rennais Mercato : Morel débarque au FC Lorient (off)

En fin de contrat avec le Stade Rennais, Jérémy Morel est de retour au sein de son ancien club. Le défenseur expérimenté s’est officiellement engagé avec le FC Lorient ce mercato estival.

Stade Rennais : Jérémy Morel rejoint le FC Lorient

Pressenti depuis plusieurs jours, le retour de Jérémy Morel à Lorient est désormais officiel ! Libre de tout engagement à l’issue de son contrat au Stade Rennais, l'ancien marseillais a rejoint le FC Lorient. Le défenseur central s'est engagé avec le promu en Ligue 1 pour une saison avec une autre supplémentaire en option. « Le FC Lorient est heureux de vous annoncer aujourd’hui l’arrivée de Jérémy Morel pour la saison à venir (plus une en option) », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel du club.

Un retour aux sources pour le défenseur de 36 ans

Parti de Lorient en 2011 pour l'Olympique de Marseille, le défenseur central fait son retour chez les Merlus. Il aidera le club breton « à s’installer au plus haut niveau » la saison prochaine. Il va apporter son expérience et tout son vécu aux Merlus. « Je suis fier de pouvoir revenir dans mon club formateur (…) De par mon expérience et mon vécu, je vais essayer de répondre aux attentes du coach, du staff et du club de manière générale », a-t-il réagi. À 36 ans, l’international malgache continue d'arpenter les pelouses de Ligue 1.