Monaco Mercato : Jan Paul Van Hecke dans le viseur de l'ASM

Toujours à la recherche de jeunes joueurs à fort potentiel, l’AS Monaco aurait formulé une offre pour Jan Paul Van Hecke, le défenseur néerlandais de NAC Breda.

L'AS Monaco proche d'un joli coup

Le mercato estival a ouvert ses portes lundi en France, n’étant cependant limité qu’à des transferts entre clubs de l’hexagone. Le mercato inter pays pourrait quant à lui ouvrir ses portes début juillet, ce qui n’empêche pas les différents clubs d’avancer leurs pions sur des dossiers étrangers. C’est notamment le cas de l’AS Monaco qui s’intéresse de près à la situation de Jan Paul Van Hecke, selon le média néerlandais BN DeStem. Le club de la principauté a même déjà fait une offre au pensionnaire d’Eerste Divisie à hauteur de 2 millions d’euros. Le natif d’Arnemuiden devrait cependant être prêté dans la foulée au FC Utrecht pour continuer d’acquérir de l’expérience.

Jan Paul Van Hecke, un défenseur décisif

Arrivé librement au NAC Breda en juillet 2018, Jan Paul Van Hecke a pu grappiller du temps de jeu cette saison en disputant 11 matchs de championnat, sur 29 possibles. En plus d’être solide défensivement selon les experts des jeunes joueurs néerlandais, le joueur qui fête ses 20 ans aujourd’hui est dangereux offensivement, avec des statistiques particulièrement bonnes pour un défenseur. En effet, en 53 matchs avec l’équipe première ainsi que les U19 et U21 de Breda, Jan Paul Van Hecke a inscrit 14 buts et délivré 2 passes décisives.