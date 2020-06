Real Madrid : Thibaut Courtois provoque le FC Barcelone

Portier du grand rival le Real Madrid, Thibaut Courtois n’a pas hésité à provoquer le FC Barcelone. Le portier belge a estimé que les Madrilènes étaient bien plus forts que les Catalans, malgré leur perte de la position de leader du championnat espagnol.

Real Madrid : Courtois ne voit pas où le FC Barcelone est plus fort

Le leader actuel de la Liga n’a qu’un nom et celui-ci est le FC Barcelone. Thibaut Courtois, le gardien de but du Real Madrid, le club rival, n’a rien trouvé de mieux à faire que de remettre en cause la domination en cours du championnat espagnol par le club catalan. Après une première sortie sur le sujet, le Belge est venu expliquer dans les colonnes de Mundo Deportivo pourquoi le Real Madrid n’était pas inférieur au FC Barcelone.

Et pourtant les Catalans sont devant au classement

Thibaut Courtois a confié «C’est étrange de dire que nous sommes inférieurs au Barça alors que nous les avons battus juste avant le confinement (2-0 au Santiago Bernabéu, le 1er mars dernier, ndlr). » L’ancien portier de Chelsea poursuit en ajoutant : « Même si nous avons ensuite perdu contre le Betis (2-1, 27e journée), je vois que nous sommes très bien, c'est pourquoi j'ai donné cet avis». Cette saison, le Real Madrid a remporté 16 de ses 27 matchs de Liga contre 18 pour le Barça pour le même nombre de matchs joués. Barcelone totalise 58 points là où le Real Madrid en compte 2 moins.