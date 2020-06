AS Monaco : Islam Slimani veut rejouer au Sporting CP

Après sa bonne saison sous le maillot monégasque, Islam Slimani va retrouver Leicester City. Le buteur de 31 ans pourrait cependant avoir des envies d’ailleurs, et évoque même un retour au Sporting Club Portugal dans les années à venir.

Islam Slimani s’est relancé à Monaco

Depuis son départ du Sporting CP, Islam Slimani a du mal à retrouver son efficacité dans le dernier geste. Avec seulement 18 buts et 8 passes décisives à son compteur en 75 matchs depuis son départ du club lisboète, le natif d’Alger déçoit. Pour tenter de relancer sa carrière, le joueur de 31 ans s’est lancé dans une nouvelle aventure en se faisant prêter à Monaco. Une expérience concluante tant Islam Slimani a formé un duo flamboyant avec Wissam Ben Yedder. Avec 9 buts et 7 passes décisives en 18 matchs de Ligue 1, il a réalisé l’une des plus belles saisons de sa carrière. Cependant, alors qu’il doit retrouver Leicester à la fin de son prêt, celui-ci évoque un possible retour au Sporting CP.

Retourner au Sporting ? Islam Slimani y pense

« Sporting est un club qui a une place privilégiée dans mon cœur. Pour être honnête depuis que j’y suis parti, j’ai toujours eu en tête que j’aimerais y retourner car c’est un club qui m’a marqué » a déclaré Islam Slimani dans un entretien avec Le Score. Sous le maillot des Leões, l’international algérien (69 sélections) a inscrit 57 buts et délivré 15 passes décisives en 111 matchs. Ces 3 saisons au Portugal lui ont permis de se révéler et de rejoindre l’Angleterre en 2016 contre 30,5 millions d’euros alors qu’il avait été acheté pour seulement 300 000 euros. S’il évoque un possible retour, le buteur dis ne pas avoir de date en tête.