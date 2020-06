Mercato : Baptiste Santamaria du SCO Angers à l'OGC Nice ?

Après une nouvelle bonne saison avec le SCO Angers, Baptiste Santamaria voit plusieurs clubs européens s’intéresser à lui, notamment l’OGC Nice qui pourrait formuler une offre prochainement.

Baptiste Santamaria a du monde à ses trousses

Le principal acteur du mercato estival du SCO Angers sera sans aucun doute Baptiste Santamaria. Véritable pilier des Noirs et Blancs, celui-ci aurait tapé dans l’œil des dirigeants de clubs étrangers. Parmi eux, le SSC Napoli, la Fiorentina, le FC Séville et Villareal. Dans un live sur Twitch, le journaliste Manu Lonjon a affirmé que des équipes anglaises se renseignaient sur la situation du joueur de 25 ans. Cependant, et même si on en est encore loin, son éventuel transfert pourrait avoir du mal à se faire en raison du montant demandé par les dirigeants du SCO Angers, à savoir près de 15 millions d’euros. Une coquette somme qui permettrait aux Angevins de rembourser l’achat de Paul Bernardoni.

Le SCO Angers y voit l'occasion d'encaisser un gros chèque

Arrivé en juillet 2016 en provenance de Tours FC contre un chèque de 500 000 euros, Baptiste Santamaria est aujourd’hui le pilier du SCO Angers. En 4 saisons, le natif de Saint-Doulchard a disputé 146 matchs, n’en ratant que 13 sur cette période, dont 4 à cause d’une blessure à la cheville fin 2017. Infatigable, le milieu défensif a même été surnommé le « Kanté blanc ». Ses belles performances devraient lui ouvrir des portes cet été et ses dirigeants ne le savent que très bien. Leur manque de flexibilité dans les conditions fixées pour son transfert termine de le démontrer.