FC Nantes Mercato : Une nouvelle perle offensive convoitée

Désireux de se renforcer en attaque cet été, le FC Nantes a déjà une longue liste de cibles sur sa short-list. Une liste à laquelle il faut désormais ajouter une perle offensive évoluant au Club Brugge (D1 de Belgique).

Un mercato estival mouvementé pour le FC Nantes ?

Le FC Nantes n’a pas particulièrement brillé cette saison (13e de Ligue 1). Pour le club nantais, l’objectif de la saison prochaine est donc clair, à savoir faire beaucoup mieux pour espérer finir à une place européenne. Un objectif qui passe par le recrutement de nouveaux joueurs cet été pour renforcer l’effectif de l’entraîneur Christian Gourcuff. A cet effet, les recruteurs nantais viseraient des joueurs comme Adrian Grbic (Clermont Foot), Roger Assalé (Young Boys de Berne) ou Edon Zhegrova (FC Bâle) pour renforcer leur secteur offensif. Mais un nouveau nom viendrait de s’ajouter à cette liste de cibles offensives estivales des Canaris.

Les Nantais aux trousses de Kaveh Rezaei ?

D’après les informations de Voetbal24, le FC Nantes souhaiterait s’attirer les services de Kaveh Rezaei. Sous contrat avec le Club Brugge, l’attaquant iranien était prêté cette saison au RSC Charleroi, où il a marqué 12 buts et délivré 4 passes décisives en championnat. L’atout principal des Canaris dans le dossier du joueur de 28 ans pourrait être Mogi Bayat. En effet, le média belge signale que Mogi Bayat est à la fois un dirigeant du RSC Charleroi et un agent très influent en Belgique et au FC Nantes. Le dossier promet.