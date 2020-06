Mercato PSG : La mise au point de l’Inter Milan pour Cavani

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani est régulièrement annoncé dans le collimateur de l’Inter Milan.Giuseppe Marotta, administrateur délégué du club italien, a apporté plus de précisions sur ce dossier.

Edinson Cavani intéresse l’Inter Milan, mais...

Le PSG devrait se séparer de plusieurs en fin de contrat cet été. Si Thiago Silva a appris de la bouche de Leonardo qu’il ne sera pas prolongé, Edinson Cavani y croyait encore récemment. Mais l’Uruguayen ne se fait plus d’illusions depuis le récent transfert de Mauro Icardi. Le Paris Saint-Germain s’est définitivement attaché les services du buteur argentin et Edinson Cavani a rapidement compris que son avenir serait ailleurs. Après sept années de bons et loyaux services, le joueur de 33 ans devrait quitter le navire parisien à l’issue de la saison. Sa situation contractuelle attise alors la convoitise de plusieus écuries. Mis à part l’Atletico Madrid ou encore le Boca Junior, l’Inter Milan envisage de recruter Edinson Cavani en vue de compenser le probable départ de Lautaro Martinez. Le directeur général de l'Inter Milan, Giuseppe Marotta, a d’ailleurs confirmé l'intérêt de son club pour l'attaquant parisien. « C’est une opportunité, il est surveillé, car c'est un joueur en fin de contrat », a-t-il déclaré.

Le dossier n’a pas encore été approfondi

Néanmoins, Beppe Marotta a expliqué que ce « dossier n’a pas encore été approfondi ». À 33 ans, Edinson Cavani reste un attaquant performant et représente une belle affaire pour le club italien qui pourrait le recruter gratuitement lors du prochain mercato. Mais « pour l’instant, il est encore loin de l’Inter Milan », a conclu le dirigeant italien. Il y a quelques semaines, le directeur sportif des Nerazzurri, Piero Ausilio, annonçait aussi que le Parisien n'était « pas une priorité » pour son club. L’Inter Milan travaille sur d’autres pistes offensives en vue prochain mercato.