Serie B : Silvio Berlusconi très ambitieux avec Monza

Ce lundi, la Fédération italienne a officialisé la montée de Monza en Serie B. Son propriétaire, Silvio Berlusconi, est très ambitieux pour le futur du club.

"Viser le sommet de la Serie B"

Promu en Serie B l’année prochaine, Monza ne veut pas s’arrêter là. C’est en tout cas l’ambition de leur emblématique président, Silvio Berlusconi, qui souhaite voir le club lombard le plus rapidement en première division italienne. « Monza construira une équipe pour viser le sommet de la Serie B, a déclaré l'ancien chef du gouvernement italien dans une interview à un journal local. La promotion dépend de nombreux facteurs, on le sait, et certains sont impossibles à prévoir. Ceux qui sont prévisibles, nous les avons en revanche bien en tête et nous ferons de notre mieux pour qu'ils tournent à notre avantage », a déclaré Berlusconi dans une interview pour le journal local"Il Cittadino di Monza e della Brianza"

AC Milan-Monza, même combat pour Berlusconi

Après avoir racheté Monza en 2018, Berlusconi compte mettre en place les mêmes méthodes qu'à l’AC Milan pour parvenir à ses objectifs. « Avec les joueurs et l'entraîneur, je fais ce que j'ai toujours fait au Milan. Je leur parle, je les encourage, je les motive... Je leur fais des remarques si quelque chose ne va pas dans leur comportement. Bref, j'ai gardé mes bonnes habitudes de toujours. »

Pendant ses 31 ans de présidence avec le club rossonero, de 1986 à 2017, Silvio Berlusconi a ainsi engrangé 29 trophées, parmi lesquels huit titres de champion d'Italie et cinq Ligues des champions.