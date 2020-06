ASSE Mercato : Franck Honorat au FC Lorient, ça se concrétise

Franck Honorat a très peu joué la saison dernière avec l’ ASSE. Le FC Lorient souhaite le recruter cet été. Pour se faire, le promu en Ligue 1 est prêt à sortir le chéquier.

ASSE : Le FC Lorient prêt à mettre le prix pour Franck Honorat ?

Recruté par l’ASSE à Clermont Foot en août 2018, Franck Honorat a rejoint le club ligérien un an plus tard. Il avait été laissé en prêt au club auvergnat. Mais l’attaquant n’a pas eu assez de temps de jeu la saison dernière. Il n’a fait que 12 apparitions en Ligue 1 pour 9 titularisations. Il a cependant satisfait les attentes de Claude Puel lors des quelques matchs joués. En effet, le joueur de 23 ans a été confronté à la forte concurrence Denis Bouanga ou encore de Romain Hamouma, sur l’aile droite. En plus du Stade Brestois, le FC Lorient apprécie le profil de Franck Honorat et souhaite le recruter, afin de se renforcer offensivement. Mieux, les dirigeants des Merlus sont prêts à mettre le prix pour s’attacher les services du N°14 de l’ ASSE. Selon RMC Sport, ils envisagent de faire une offre de 5 M€, bonus compris.

Une plus-value en vue pour l' AS Saint-Étienne ?

Le club ligérien avait recruté le polyvalent ailier droit à 2 millions d'euros à l'été 2018. Le transférer à deux fois et demie le prix d’achat serait évidemment une belle opération, surtout que l’AS Saint-Étienne doit renflouer ses caisses après la crise de Covid-19. Toutefois, le FC Lorient devrait vite convaincre les Stéphanois, car Franck Honorat est sur les tablettes de plusieurs clubs. Rappelons que l'autre club breton, précisément le Stade Brestois, avait fait une première offre qui a été repoussée par l' ASSE. Et, il se préparerait à revenir à la charge ce mercato estival.