Vente de l’OM : Thibaud Vézirian en remet une épaisse couche

Le débat sur une prochaine vente de l’OM n’est pas encore clos malgré les nombreux démentis des dirigeants marseillais. Le journaliste Thibaud Vézirian a profité de l’arrivée de Pini Zahavi à l’Olympique de Marseille pour relancer le débat.

Pini Zahavi présent pour vendre Morgan Sanson ?

L’OM devrait vendre pour 60 millions d’euros cet été pour combler son déficit budgétaire. À cet effet, les joueurs à forte valeur marchande sont destinés à une vente lors de ce mercato, malgré une opposition de l'entraîneur André Villas-Boas. Morgan Sanson, annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens, ferait partie de ces joueurs. D’ailleurs, Thibaud Vézirian croit la présence de Pini Zahavi motivée par une vente du milieu de terrain marseillais ce mercato estival. « Pini Zahavi est officiellement arrivé auprès de l’OM pour vendre Sanson au meilleur prix, car il sait faire ça. Mais c’est aussi un super-agent. Il s’est occupé du transfert de Neymar au PSG, il a aussi fait d’énormes coups en Amérique du Sud. Officiellement, il arrive pour vendre Sanson », a expliqué le confrère dans un live sur Youtube.

Vente de l’OM, la vraie raison de la présence de l’Israélien ?

Mais Thibaud Vézirian ne croit pas que la vente de Morgan Sanson soit la seule raison de la présence de Pini Zahavi à l’Olympique de Marseille. Selon le journaliste de Cnews, convaincu que vendre l’ancien Montpelliérain intéresse très peu l’Israélien, il y a une seconde raison. Et cette raison serait le but principal de l’arrivée du célèbre agent, à savoir planifier une vente de l’OM. « Mais il n’est pas là que pour ça. Pour moi, Zahavi est là pour faire du business pour l’OM. (…) Je pense qu’il est là pour la vente du club, pour trouver des sponsors, pour faire des trucs beaucoup plus gros. Car juste la vente de Sanson, s’il venait juste pour ça, il s’en serait foutu royalement… Il a autre chose à faire que de vendre Sanson », a estimé le journaliste avant d’indiquer que même le poste vacant de directeur sportif n’attire pas Pini Zahavi.

Ces derniers jours, un homme présenté comme proche du milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal avait démenti dans La Provence, une vente de l'OM. Il a non seulement affirmé que Al-Walid ben Talal n'était pas intéressé par le club, mais aussi que l'américain Frank McCourt n'était pas non plus vendeur. L'information du journaliste Thibaud Vézirian vient donc relancer une affaire qu'on croyait close, du moins jusqu'à la fin du mercato estival.