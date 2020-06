Ligue 1 : Les fumigènes bientôt autorisés dans les stades  ?

La ministre des Sports, Roaxana Maracineanu a annoncé que les fumigènes seraient autorisés dans les stades la saison prochaine, à condition d'être strictement encadrés.

“Il faudra que les clubs s’approprient ce sujet”

C’est une nouvelle qui va enthousiasmer les plus fervents supporters de club de football. Dans une conférence de presse, l'ancienne nageuse professionnelle a confié son souhait de revoir des engins pyrotechniques dans les stades. “Les expérimentations de spectacles pyrotechniques qui impliquent des supporters pourraient voir le jour au retour des matches, fin juillet, début août. Elles sont possibles si les supporters y sont favorables, et les clubs aussi. Il faudra que les clubs s’approprient ce sujet, et qu’ils nous les proposent au moment des premiers matches de la reprise du Championnat. L’expérimentation qui nous a été proposée porte sur une zone dédiée avec un personnel capable d’encadrer les supporters qui vont craquer les fumigènes”, a déclaré Roaxana Maracineanu, lundi à l'issue de la 6e réunion plénière de l'Instance nationale du supportérisme (INS).

“Les fumigènes font partie intégrante de la culture des supporters”

« Les fumigènes font partie intégrante de la culture des supporters, a approuvé l'avocat Pierre Barthelemy au nom de l'ANS, l'Association nationale des supporters, un des acteurs d'INS, ravi de cette ouverture confirmée. Les fumigènes, comme les tribunes debout et les tifos, relèvent de la dimension passionnelle, émotionnelle et artistique du supportérisme », a-t-il souligné. Rappelons que le retour de la Ligue 1 et la Ligue 2 se fera le week-end du 22 août prochain.