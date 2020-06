RC Lens : Les coulisses du transfert de Corentin Jean dévoilées

Le RC Lens a recruté Corentin Jean officiellement lundi, à l'ouverture du mercato français. Réagissant au transfert de l’attaquant de Toulouse FC, Arnaud Pouille s’est attardé sur les contours de l’opération.

RC Lens : Corentin Jean a été impressionnant dès son arrivée

Corentin Jean a satisfait les attentes du RC Lens en très peu de temps. Sa facilité d'adaptation justifie la levée de l’option d’achat qui accompagnait son contrat lors de son prêt en janvier 2020. Le polyvalent attaquant s’est engagé avec les Sang et Or jusqu’en juin 2023. Le Directeur Général du Racing Club a dévoilé les coulisses du transfert du joueur en provenance du Toulouse FC. Selon Arnaud Pouille, l’intégration de Corentin Jean « sur le terrain et dans la vie du vestiaire s’est faite avec une telle facilité...» « Il nous a démontré en quelques semaines son talent et une telle envie de réussir sous nos couleurs », a expliqué ensuite le dirigeant, pour qui « conserver le joueur de 25 ans semblait une évidence ».

Le transfert de Corentin Jean fait-il l'unanimité au RC Lens ?

D’après Arnaud Pouille, le RC Lens n’a pas tergiversé pour recruter Corentin Jean, vu les « qualités humaines et de footballeur » de ce dernier. « Le secteur sportif s’est rapidement positionné sur la décision à prendre et elle était unanime », a-t-il indiqué. Et si le dossier du natif de Blois a un peu trainé avant d’être bouclé, il y a bien une raison : à savoir « les différentes clauses dans le contrat de prêt avec Toulouse FC ». Ce sont ces détails qui « ont retardé un peu cette signature » selon les explications du DG du Racing Club de Lens. Corentin Jean a disputé 9 matchs de championnat et a marqué 3 buts sous le maillot des Lenois, entre le 1er janvier et le 9 mars 2020.