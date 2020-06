AS Monaco Transfert : Accord annoncé pour Anthony Musaba

Le mercato estival franco-français est désormais ouvert et les Monégasques ne traînent pas les pas dans leurs emplettes. Les recruteurs de l'AS Monaco ont déjà conclu le dossier Anthony Musaba, jeune ailier très prometteur du NEC Nijmegen (D2 des Pays-Bas).

Anthony Musaba en route pour l’AS Monaco

L’AS Monaco sort d’une saison compliquée avec sa 9e place au classement de Ligue 1 Conforama. Pour une équipe habituée à jouer les premiers rôles en championnat, il sera question de redorer son blason dès la saison prochaine. Un objectif qui passe par le recrutement de nouveaux joueurs lors de ce mercato estival afin de renforcer l'effectif de Robert Moreno. Ainsi, les recruteurs monégasques ont déjà bouclé le dossier Anthony Musaba, ailier néerlandais de 19 ans, auteur d’une brillante saison au NEC Nijmegen (D2 des Pays-Bas). Le quotidien néerlandais De Gelderlander annonce qu’un accord a été trouvé lundi, entre les recruteurs monégasques et les dirigeants de l’écurie néerlandaise, pour un transfert de l’attaquant. Ce transfert est évalué à 2 millions d’euros, loin des dizaines de millions d'euros déversés à une certaine époque par le club sur les marchés des transferts. Un accord confirmé par Manu Lonjon qui assure : « Musaba à Monaco, c’est fait ». Pour Loïc Tanzi, journaliste à RMC Sport, Anthony Musaba « est désormais attendu en Principauté ».

Mercato : un bon coup pour l' ASM ?

Avec la signature de la perle du NEC Nijmegen, les Asémistes ont probablement réalisé un joli coup. En effet, avec 9 buts inscrits pour 5 passes décisives toutes compétitions confondues, Anthony Musaba laisse très peu de clubs indifférents, et non des moindres. Le Bayern Munich, le RB Leipzig, la Juventus Turin, le Milan AC et l'Atlético Madrid étaient également annoncés à ses trousses. Enfin, Kévin Kribich, spécialiste des jeunes talents, expliquait récemment sur Le Phocéen : « Musaba peut être comparé à Radonjic en termes de profil, un ailier avec un gros pouvoir de vitesse et de dribble, mais qui manque encore d'adresse dans la finition. En revanche, il a l'avantage de pouvoir utiliser ses deux pieds. »