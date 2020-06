PSG Mercato : Juventus, Paulo Dybala évoque le Paris SG !

Lors d’une interview accordée à CNN, Paulo Dybala, cible du PSG, s’est confié sur son avenir. L’attaquant argentin de la Juventus en a profité pour évoquer l'intérêt du Paris Saint-Germain pour ses services.

Juventus : Les révélations de Paulo Dybala

L’été dernier, Paulo Dybala a animé le mercato en Italie. L’international argentin avait perdu sa place de titulaire à la Juventus au profit de Cristiano Ronaldo et était poussé vers la sortie. Les Bianconeris souhaitaient se séparer de lui. « Il y a un an, la Juventus ne comptait pas sur moi. Ils ne voulaient pas que je continue à jouer ici », a révélé la Joya. Cette décision de la Juve a alors alerté ses prétendants. Plusieurs cadors européens étaient prêts à sauter sur l’occasion pour s’attacher les services du buteur argentin. Manchester United, Tottenham et le Paris Saint-Germain sont venus aux nouvelles pour le recruter. Mais Paulo Dybala n’avait qu’une seule envie, il souhaitait poursuivre son aventure à la Juventus. « Manchester United et Tottenham étaient après moi. Je crois que le PSG aussi. Mais je voulais rester. J'ai vécu des mois compliqués et je ne voulais pas m'en aller en laissant cette image. Ce n'était pas juste », a-t-il révélé. Paulo Dybala est resté au club et a fini par obtenir gain de cause. Le joueur de 26 ans est resté à la Juventus et a retrouvé du temps de jeu sous les ordres de Maurizio Sarri.

Dybala ne se ferme aucune porte

« Heureux » à la Juventus, Paulo Dybala n'exclut pas pour autant un départ. Le joueur a d’ailleurs affiché son admiration pour le FC Barcelone et son compatriote Lionel Messi. « La vérité est que le Barça est une très grande équipe, mondialement connue. Et avec Léo dans ses rangs, elle est encore meilleure. Ce serait bien d'y jouer », a-t-il déclaré. Mais cette sortie ressemble plus à un coup de pression du joueur sur ses dirigeants qu'à une réelle envie de rejoindre un autre club. Paulo Dybala espère prolonger son contrat expirant en juin 2022 avec les Bianconeri. Cependant, les dirigeants italiens n’ont pas encore entamé de discussions pour un renouvellement de son bail. « Pour le moment, il n'y a rien (…) Je pourrais prolonger, mais cela dépend de la Juventus », a-t-il laissé entendre. Un message clair de l’Argentin envoyé à sa direction.