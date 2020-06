Lorient Mercato: Stade Rennais SRFC, Morel parti pour Létange

Jérémy Morel s’est engagé avec le FC Lorient, au terme de son contrat avec le Stade Rennais SRFC. Dans ses confidences au quotidien, L’Équipe, le défenseur explique ses motivations.

Lorient : Jérémy Morel parti du Stade Rennais SRFC à cause de Létang ?

Jérémy Morel a fait son retour au FC Lorient, son club formateur. Il a signé un contrat d’une saison, plus une autre en option. Ayant joué la saison dernière avec le Stade Rennais, le polyvalent arrière est resté en Bretagne. Toutefois, il explique pourquoi, il est parti du SRFC après un an seulement, alors que le club est qualifié pour la Ligue des Champions. « Quand j'ai signé là-bas avec Olivier Létang (alors président), il y avait un projet sportif ambitieux. J’ai senti quelque chose de fort humainement. Je me sentais comme chez moi. J'ai vécu une très belle saison », a rappelé Jérémy Morel, dans un premier temps. Il a déclaré ensuite qu’avec le licenciement d’Olivier Létang, « il a constaté que le projet avait changé ». Du coup, il s’est dit « qu'il valait mieux pour lui de partir ».

Morel ne veut pas raccrocher au bout d'une saison au FC Lorient

Revenu au FC Lorient où il a été formé (1994-2003) et fait ses débuts dans le monde professionnel (2003-2011), Jérémy Morel avoue qu’il a eu « plusieurs sollicitations », mais il a finalement choisi son ancien club. « J'ai essayé de peser le pour et le contre entre tous les clubs et, à l'arrivée, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Lorient, c'était le projet qui me plaisait le plus », a justifié le défenseur de 36 ans. D’après ce dernier, il n’est pas venu chez les Merlus pour mettre un terme à sa carrière après une saison. En tout cas, il « n'imagine pas encore la fin », car rassure-t-il : « Je me sens encore bien dans ma tête. Physiquement, je suis bien aussi ».