OL Mercato : Dembélé et Aouar, jackpot en vue pour Aulas.

Grâce à deux joueurs de l'effectif de l’ OL, Jean-Michel Aulas pourrait bientôt encaisser un gros chèque lors de ce mercato estival. Moussa Dembélé et Houssem Aouar ont la cote sur le marché des transferts. Le dirigeant lyonnais pourrait en profiter pour réduire les pertes d'argent de son club redoutées pour la saison prochaine avec son absence en Ligue des Champions.

OL : 123 M€ pour Dembélé et Aouar ?

Plusieurs clubs sont aux trousses de Moussa Dembélé, meilleur buteur de l’ OL. Idem pour Houssem Aouar, courtisé par de grosses écuries européennes cet été. L’avant-centre et le milieu offensif des Gones ont une bonne cote sur le marché qui vient d'ouvrir ses portes en France lundi passé. Leur valeur respective n’a pas considérablement baissé, malgré la pandémie de Covid-19 qui a obligé les autorités à mettre fin aux championnats le 30 avril. D’après le CIES (Centre International d'Études Sportives), Moussa Dembélé vaut 54 millions d'euros sur le marché des transferts, tandis que Houssem Aouar est valorisé à 69 millions d'euros. En cas de transfert du buteur et du meneur de jeu de l’OL, Jean-Michel Aulas empocherait donc un pactole de 123 M€, évidemment si les potentiels acquéreurs de ces joueurs s’alignent sur les montants avancés par l’Observatoire du Football. Notons que les estimations de Tranfermarkt sont de 40 M€ pour le premier et près de 50 M€ pour le deuxième.

Du monde au portillon pour Moussa Dembélé et Houssem Aouar

Pour revenir aux clubs intéressés par les services de Moussa Dembélé, ce sont entre autres : Manchester United, Chelsea, Arsenal ou encore l’Inter Milan. Pour Houssem Aouar, ce sont : la Juventus Turin de Maurizio Sarri, Manchester City de Pep Guardiola, le Real Madrid de Zinedine Zidane, Arsenal de Mikel Arteta et Newcastle United. Toutes de grosses pointures prêtes à mettre la main au portefeuille pour s’offrir les services du joueur formé à l’OL. Rappelons que Moussa Dembélé (24 ans) a encore trois ans de contrat avec le club rhodanien, soit jusqu’en juin 2023, tout comme Houssem Aouar (22 ans).