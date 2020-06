Madrid prêt à accueillir la finale de la Ligue des Champions

La ville de Madrid se porte candidate pour accueillir la finale de la Ligue des Champions 2020 qui aura lieu en août. L'UEFA cherche une ville pour accueillir la finale de la coupe européenne depuis sa décision de délocaliser le match.

Le maire de Madrid prend position

Le maire de Madrid Jose Luis Martinez-Almeida a déclaré que la capitale espagnole envisageait d'accueillir la finale de football de la Ligue des champions cette année. Istanbul devait à l’origine accueillir la finale, mais elle ne pourra normalement pas conserver l’organisation. « Je sais que des dispositions sont en train d'être prises, et je tiens à déclarer le soutien absolu de la mairie à cette finale de la Ligue des champions si elle pouvait avoir lieu à Madrid », a indiqué Martinez-Almeida à la chaîne 13 tv.

Un message fort pour Martinez-Almeida

Pour le maire de Madrid, accueillir la finale de la Ligue des Champions serait un beau message d’espoir pour le monde entier, après le drame qu’a vécu la capitale espagnole pendant la crise de coronavirus. « Nous avons les conditions de sécurité adéquates, nous avons l'infrastructure et les services publics nécessaires et cela enverrait le message au monde qu'en dépit du drame que nous avons vécu, Madrid n'abandonne pas et remonte la pente », affirme-t-il. L'UEFA, organisatrice de l'épreuve, devrait décider lors de son comité exécutif les 17 et 18 juin du format de la suite et fin de la C1, et du lieu de sa finale. La confédération envisagerait un "Final 8" avec des quarts et demi-finales sur un seul match, puis la finale. Tout cela sera organisé dans une seule ville en deux semaines.