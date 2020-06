PSG Mercato : Hervé Guégan quitte le Paris Saint-Germain

Après quatre ans passés au PSG, Hervé Guégan se prépare à quitter le club de la capitale pour un nouveau projet au Qatar, un championnat exotique.

PSG : Hervé Guégan attendu à Al-Duhail au Qatar

Hervé Guégan ne sera plus au PSG la saison prochaine. Il va rejoindre le club qatarien Al-Duhail, selon les informations d’Ouest France. Le futur club du technicien français n’est autre que celui du Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, propriétaire du Paris Saint-Germain. L'ancien joueur devrait signer son contrat d’une saison d’ici fin de semaine, d’après le quotidien régional. Il sera l’adjoint de l’entraineur Walid Regragui (44 ans) à Al-Duhail, leader du championnat qatari. En effet, la compétition a été arrêtée au Qatar, en raison de l’épidémie de Coronavirus, à 5 journées de la fin. Elle devrait reprendre le 24 juin prochain.

Qui est Hervé Guégan ?

Notons que l’entraineur de 57 ans ne s’envole pas pour une région inconnue, car il avait déjà eu une expérience à Al-Hilal FC (en Arabie Saoudite) en 2013, avant de rejoindre le PSG. Pour rappel, Hervé Guégan a été footballeur avant de se reconvertir en entraineur à l'issue de sa carrière. Il a joué pour Angers SCO, l’EA Guingamp, le Chamois Niortais et le FC Lorient. Il était responsable à la formation au Paris Saint-Germain depuis 2016. Guégan avait eu en charge les U19, l’équipe réserve en National 2 (en tant que coach adjoint) et les U16. Par ailleurs , il avait été directeur du centre de formation de l’En Avant Guingamp, entre juillet 2014 et juin 2016.