Chelsea Mercato : Après Timo Werner, Kai Havertz vers les Blues ?

En passe de signer Timo Werner, Chelsea aurait des vues sur un autre top joueur de Bundesliga. Kai Havertz ferait l'objet d'un réel intérêt de la part de Frank Lampard, l'entraîneur du club londonien.

Chelsea avec 4 autres géants européens sur Kai Havertz ?

Kai Havertz, auteur de 15 buts toutes compétitions confondues cette saison en Allemagne, a un cinquième club de renom prêt à s'attacher ses services. D'après le Daily Mail, Chelsea devrait transmettre une offre de 80 M€ au Bayer Leverkusen pour son jeune prodige. Les Blues seraient donc les derniers arrivés sur la liste des courtisans de l'international allemand. Ce joueur est sur les tablettes du Bayern Munich, le Real Madrid, le FC Barcelone et Liverpool, ajoute Sport Bild.

Chelsea a déjà enregistré la signature de Hakim Ziyech, celle de Timo Werner semble en bonne voie et la venue de Kai Havertz confirmerait un mercato très prometteur. Dans le même temps, le club londonien devrait se séparer de Pedro et Willian. « Il a les qualités pour jouer dans les meilleurs clubs d'Europe. Je ne pense pas qu'il lui soit répréhensible qu'il fasse le saut un jour », a déclaré Simon Rolfes, ancien joueur et actuel directeur sportif du Bayer Leverkusen. Mais le club de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ne souhaite pas céder son joueur pour moins de 100 M€ alors que Transfermarkt évalue le gaucher qui fêtera ses 21 ans après-demain à 81 M€.