Ligue 1 : Invalidation des relégations par le Conseil d'État

L'invalidation des relégations en Ligue 1 a été décidée par le Conseil d'État, saisi par plusieurs clubs, suite à la fin prématurée de la saison à cause de la pandémie de Covid-19.

Invalidation des relégations, la saison 2020/2021 à 22 clubs ?

Rétrogradés suite à la décision d'établir le classement final de la saison au quotient du nombre de points par match, Amiens et surtout Toulouse pourraient être miraculeusement maintenus. L'invalidation des relégations a été décidée par le Conseil d'État qui juge la décision des instances du foot illégale. Mais cette sentence n'est pas synonyme de maintien officiel pour l' Amiens SC et le Toulouse FC (TFC), puisque ce sera à la Ligue de Football Professionnel (LFP) de réexaminer sa décision, précise RMC Sport. La saison 2020/2021, de Ligue 1 pourrait donc se dérouler avec 22 clubs puisque le FC Lorient et le RC Lens restent bel et bien promus. Les droits TV seraient aussi divisés en 22.

Toutefois, le Conseil d'État a reconnu la légalité de la façon dont le classement final a été établi. Le recours de l'Olympique Lyonnais est donc rejeté, la saison 2019/2020 ne reprendra pas. Le PSG et l'OM sont officiellement qualifiés en Ligue des Champions, le Stade Rennais en barrages. Lille est qualifié en Ligue Europa. Reims, Nice, Saint-Étienne et Lyon se disputeront les deux dernières places qualificatives, mais ce sont les deux derniers cités qui ont leur destin entre leurs mains. Ils décrocheront leur qualification s'ils remportent leur finale de coupe. En cas d'échec, Reims et Nice seront qualifiés en Ligue Europa.

Avec cette invalidation des relégations, le TFC, déjà lancé à la recherche d'un nouveau coach, devrait être soulagé. Idem pour Amiens SC qui n'a rien lâché sur ce dossier.