Angers SCO Mercato : Les adieux de Bernardoni à Bordeaux

Paul Bernardoni a été transféré des Girondins de Bordeaux à Angers SCO. La signature de son contrat de 4 ans a été officialisée le lundi 8 juin. Le gardien de but a fait ses adieux aux Girondins, sur son compte Twitter.

Paul Bernardoni, que 7 matchs avec Bordeaux en 4 ans

Paul Bernardoni n’a joué que 7 matchs avec les Girondins entre 2016 et 2020. Prêté à Bordeaux en janvier 2016 dans un premier temps, il était finalement resté en Gironde suite à la levée de l'option d’achat qui accompagnait son bail. Mais n'entrant pas dans les plans de Jocelyn Gourvennec, il avait été prêté à Clermont Foot lors de la saison 2017-2018. Même après le départ du technicien de 48 ans, Paul Bernardoni est resté loin du club au scapulaire. Ainsi, il a enchainé deux saisons au Nîmes Olympique (2018-2020), toujours en prêt. C'est d'ailleurs sous les couleurs du club auvergnat et des Crocos que le natif d'Évry a réussi à se mettre en évidence, au point d'attirer l'attention des courtisans, dont Angers SCO.

Bernardoni n'en veut pas aux Girondins de Bordeaux

Transféré à Angers SCO, le portier de 23 ans n’en veut pas aux Bordelais. Bien au contraire, il a fait des adieux aux dirigeants, au staff technique et supporters du club. « Merci aux Girondins. Des hauts et des bas, mais une période très enrichissante. Merci au staff, à Pierrot Labat (formateur chez les Girondins de Bordeaux) qui m’a beaucoup aidé dans ma progression », a écrit le nouveau gardien de but d’Angers SCO. Paul Bernardoni n’a pas oublié les supporters des Marine et Blanc. « Merci aux supporters pour vos messages et votre gentillesse. Je souhaite le meilleur au club » a-t-il exprimé. Notons que l'entraineur angevin, Stéphane Moulin a déjà annoncé que le dernier rempart des Espoirs de France sera le gardien de but N°1 du SCO, devant Ludovic Butelle (37ans).