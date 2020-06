Mercato : OM et OL à la lutte pour le crack Marcos Paulo

L’ OM et l’OL sont allés aux renseignements pour Marcos Paulo, un jeune attaquant portugais de Fluminense (Brésil) considéré comme un véritable crack du foot.

Qui de l'OM et l'OL aura le phénomène Marcos Paulo

Jacques-Henri Eyraud et Jean-Michel Aulas vont de nouveau se retrouver. Les dirigeants de l' OM et l' OL sont tous les deux à la lutte pour engager Marcos Paulo lors de ce mercato estival. Si les deux dirigeants français ont déjà visé des cibles communes par le passé, ils seraient encore prêts à en découdre cet été pour le jeune attaquant de 19 ans. Marcos Paulo a inscrit 11 buts en 45 matches avec Fluminense cette saison. Le prodige portugais a même déjà foulé le sol français lors du dernier Festival Espoirs de Toulon 2019. Il avait marqué 1 but en 2 apparitions avec la sélection U19 du Portugal. Selon les informations du média brésilien O Globoesporte, l’ OM et l’OL se sont renseignés auprès des agents du joueur. Les renseignements ont porté sur les exigences salariales du joueur et sur le prix réclamé par son club pour un transfert cet été. La source brésilienne annonce une clause libératoire de Marcos Paulo estimée à 45 millions d’euros pour les prétendants étrangers. Mais la bonne nouvelle dans cette affaire est que ses dirigeants se disposent à accepter beaucoup moins à cause de la crise sanitaire qui a engendré la crise financière. 10 à 15 millions d’euros pourraient même suffire à l' OM ou OL pour attirer la pépite en Ligue 1.

Toutes les forces en présence pour Marcos Paulo

Si 10 à 15 millions d’euros peuvent être difficiles à ressembler pour l’ OM et l’OL, d'autres difficultés pointeraient à l'horizon sur ce dossier. En effet, Marcos Paulo n’est pas totalement inconnu en Europe. L’hiver dernier, le CSKA Moscou s’était présenté avec une offre de 7 millions d’euros pour boucler son transfert, mais sans succès. Idem pour le FC Barcelone. En janvier dernier, le club catalan n’était pas parvenu à convaincre les dirigeants de Fluminense d’accepter 5 millions d’euros contre leur joueur. Ces deux clubs pourraient revenir à la charge dans les prochaines semaines pour concurrencer les deux candidats Français.