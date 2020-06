OL Mercato : Cet été, quel club pour Memphis Depay ?

Memphis Depay était à la reprise des entraînements à l’ OL lundi. À peine revenu, le capitaine de l’Olympique Lyonnais anime déjà le mercato estival ouvert en France le jour même.

Blessure de Memphis Depay et crise de Covid-19, les plans d'Aulas bouleversés ?

Memphis Depay a fait son retour au Centre d’entraînement de l’OL, après plus de 5 mois d’absence. En plus de l’état de santé de l’attaquant, la question de son avenir alimente l’actualité de l’Olympique Lyonnais. Selon les indiscrétions de L’Équipe, il ne devrait pas faire de vieux os à Lyon où son contrat expire le 30 juin 2021, soit dans un an. Il est pourtant question de la prolongation du bail de Memphis Depay. Jean-Michel Aulas avait laissé entendre que les négociations avaient été entamées avec le joueur et ses représentants, avant sa blessure, le 15 décembre 2019. Après, la crise de Covid-19 est survenue et le dossier est resté au point mort depuis. Le quotidien sportif indique que « l’idée aurait pu être de prolonger le contrat du Néerlandais, en vue de son probable transfert dans un club huppé cet été, dans un deal gagnant-gagnant ». Mais avec les derniers événements évoqués (blessure, puis le Covid-19), « ce schéma s'est désintégré, car les investissements risquent d'être moins lourds » lors de ce mercato estival 2020.

Memphis Depay, des points d'interrogation sur son avenir à l'OL

Fort de son « contrat courte durée, Memphis Depay garde, en tout cas, toutes les cartes en main » concernant son avenir. Il pourrait choisir de partir cet été et fera dans ce cas l'objet d'un transfert ou il peut aussi rester pour partir librement à l'été 2021. Il n'est également pas exclu qu'il prolonge son bail. À la question de savoir si l’on peut imaginer le N° 11 de l’OL « rester sans soirées européennes » lors de l'exercice 2020-2021, la source assure que « ce n'est ni le sens de sa carrière ni de ses envies ». Notons que l'AC Milan est séduit par le profil du polyvalent attaquant de Lyon. Toujours en Italie, la Lazio Rome est également intéressée par les services de Memphis Depay, dont la valeur est estimée à 44 M€ par Transfermarkt.