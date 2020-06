Coupe d'Allemagne : Sarrebruck, club de D4, joue sa place en finale

Premier club de quatrième division à atteindre les demi-finales de la Coupe d'Allemagne, le 1. FC Sarrebruck tentera de suivre sa bonne étoile ce soir, face au Bayer Leverkusen.

Sarrebruck, le mastodonte Leverkusen avant l'ogre Bayern ?

C'est historique. Ce soir (20 h 45), Sarrebruck, ville éponyme de la modeste équipe de quatrième division allemande, deviendra le premier club de son niveau à disputer une demi-finale de Coupe d'Allemagne. Alors que l'événement était synonyme de fête pour la ville, le match se déroulera bien sûr à huis clos, conditions sanitaires obligent. Sans le soutien de son public, ce club dont la ville se situe à quelques kilomètres de la frontière française, verra un géant du football allemand se présenter sur ses installations, le Bayer Leverkusen.

Kai Havertz, l'atout principal de l'équipe de Peter Bosz, est d'ores et déjà forfait, et c'est peut-être là que repose l'un des seuls espoirs sarrebruckois. Mais un exploit de leur part ce soir ne serait pas le premier de leur campagne. Ils ont déjà fait passer à la trappe le SSV Jahn Ratisbonne (D2, 3-2), le Karlsuhe FC (D2, 0-0, victoire aux tirs au but), mais surtout deux équipes de Bundesliga. Le FC Cologne (3-2) et le Fortuna Düsseldorf (1-1, victoire de Sarrebruck aux tirs au but) s'étaient également fait surprendre. Le vainqueur affrontera le Bayern Munich ou l'Eintracht Francfort en finale. Quel que soit le résultat de ce soir, Sarrebruck a déjà écrit une belle page de l'histoire de la Coupe d'Allemagne.