Stade Rennais SRFC : Le premier renfort estival officialisé

Le Stade Rennais SRFC vient de renforcer son secteur défensif. Les Bretons ont officialisé ce mardi le premier contrat professionnel de Warmed Omari, jeune défenseur central de 20 ans.

Le club breton devrait vivre un mercato estival mouvementé tant au niveau des départs que des arrivées. Pour l’instant, c’est un joueur des formations de jeunes qui a signé son premier contrat professionnel ce mardi. Selon le site officiel du Stade Rennais, il s’agit du défenseur central Warmed Omari. Ancien du TA Rennes, il était arrivé au Stade Rennais en U15 et a remporté le titre de champion de France avec les U19 nationaux lors de la saison 2018-2019.

SRFC : Warmed Omari lâche ses premiers mots

Visiblement heureux, le jeune défenseur central a expliqué que la signature de ce premier contrat professionnel était « un objectif » qu’il s’était fixé quand il est « arrivé au Stade Rennais, depuis six ans maintenant ». Il a également parlé d’ « aboutissement » de tout ce qu’il avait appris même s’il a reconnu n’être qu'au « début » de sa carrière. « Il faut travailler, ne pas lâcher et continuer sur le bon chemin pour rêver un jour du Roazhon Park », a ensuite insisté le néo-professionnel breton. Enfin, Warmed Omari a estimé que malgré l’arrêt prématuré du foot par la pandémie de Covid-19, la saison 2019-2020 était sa « saison la plus aboutie » avant de conclure : « Passer de la TA Rennes à un contrat professionnel au Stade Rennais SRFC, c’est une fierté. »