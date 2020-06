OL, Ligue 1 : Aulas réagit à la décision du Conseil d'État.

Jean-Michel Aulas, le président de l’OL a réagi à la décision du Conseil d’État rendue ce mardi 9 juin. Dans un communiqué sur Olweb, il continue de réclamer la reprise de la Ligue 1.

Jean-Michel Aulas insiste toujours pour la reprise de la Ligue 1

Jean-Michel Aulas avait saisi le Conseil d’État aux fins de protester contre la fin de la saison 2019-2020 et le mode de calcul pour établir le classement définitif de la Ligue 1. Ce mardi, le patron de l’OL a été débouté. Le Conseil d’État a reconnu la légalité des critères du classement final établi par la LFP, rejetant du coup le recours de l'Olympique Lyonnais. Malgré tout, Jean-Michel Aulas ne baisse pas les bras. Il insiste sur la reprise du championnat, sous la forme de play-off. « Concernant la demande du Conseil d’État de potentiellement revoir le format de la Ligue 1 pour la saison 2020/21, l’amélioration des conditions sanitaires permettrait aujourd’hui la reprise des championnats 2019/20. La LFP a toujours la possibilité de reprendre le championnat selon une formule adaptée et conforme à la circulaire UEFA du 23 avril dernier, pour aller au bout de la compétition et permettre une issue du championnat basée sur le mérite sportif », a relancé le dirigeant du club rhodanien.

Aulas va poursuivre son action au fond devant le Conseil d’État

D'après les explications de ce dernier, « cette reprise serait ainsi conforme aux dernières déclarations de la ministre des Sports (Roxana Maracineanu) sur la possibilité d’initialiser des matches au mois de juillet, avec du public, à l’instar de l’immense majorité des pays européens. Cette reprise permettrait à la LFP de préparer sereinement la saison 2020/21 à 20 clubs ». Pour finir, Jean-Michel Aulas a annoncé une contre-offensive. « À défaut, l’Olympique Lyonnais poursuivra son action au fond devant le Conseil d’État », a-t-il glissé.