Naples Mercato : Koulibaly à Man Utd ? Leboeuf est contre

Défenseur de Naples, Kalidou Koulibaly est annoncé avec insistance vers Manchester United. Franck Leboeuf, ancien défenseur des Bleus, a livré son avis sur cet éventuel transfert.

Franck Leboeuf déconseille Manchester United à Kalidou Koulibaly

Solide dans la défense de Naples, Kalidou Koulibaly intéresse plusieurs clubs européens, dont Manchester United. Le club britannique voudrait l'associer à Harry Maguire dans sa quête d'une défense hermétique pour la saison prochaine. Les Red Devils sont prêts à mettre le paquet pour le transfert du défenseur du Napoli. Pour Franck Leboeuf, Kalidou Koulibaly ne devrait pas rejoindre Manchester United cet été. Le consultant pour ESPN a formellement déconseillé au sénégalais de rejoindre les Red Devils. « Je veux qu'il gagne quelque chose et je pense que Manchester United n'est plus le club qu'il était avant et qu'ils ne sont pas prêts à remporter un trophée », a confié l'ancien international français.

Kalidou Koulibaly ferait mieux de rejoindre Liverpool...

En revanche, Franck Leboeuf milite pour un transfert de Kalidou Koulibaly à Liverpool. L’ancien Tricolore estime que le joueur de 28 ans « pourrait former un duo fantastique avec Virgil Van Dijk à Liverpool ». Le consultant sportif pense également que l'international sénégalais ferait mieux de rejoindre le Paris Saint-Germain ou Chelsea, en cas de départ de Naples. « Au PSG aussi, avec Marquinhos, il y aurait deux grands défenseurs centraux. Je pense que Chelsea aura besoin d'un joueur comme ça », a-t-il ajouté. Reste à savoir si le défenseur central de Naples sera réceptif à ces conseils.