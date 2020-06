OM Mercato : Du nouveau sur le dossier Valère Germain

Valère Germain, joueur de l’OM, ne manque pas de prétendants lors de ce mercato estival. Selon Nabil Djellit, journaliste de France Football, trois clubs se sont déjà renseignés sur l’attaquant de l’Olympique de Marseille.

3 clubs venus aux renseignements pour Valère Germain

L’OM souhaite vendre pour 60 millions d’euros de joueurs ce mercato estival pour réduire son déficit. Le club phocéen veut éviter de possibles sanctions de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. Valère Germain pourrait donc être sacrifié en cas d’offre intéressante d’un de ses courtisans. L’ancien niçois avait déjà été annoncé sur le départ l’hiver dernier lorsque le FC Nantes s’était manifesté. Cet été, il ne s’agit plus d’un intérêt des canaris, mais de clubs étrangers. Selon le confrère de l'hebdomadaire sportif, Mayence (Bundesliga), Valladolid (Liga) et Orlando City SC (MLS) se sont renseignés sur la faisabilité d’un transfert de Valère Germain.

L'Olympique de Marseille a parlé aux agents de Germain

Avec 2 buts et 5 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues cette saison, Valère Germain n’est pas au centre des plans d'André Villas-Boas. L'Olympique de Marseille est prêt à le céder au plus offrant. La direction du club phocéen a fait savoir à ses représentants sa disponibilité à accepter une bonne offre pour son transfert. Bien que retissant à l'idée de quitter l'OM, Valère Germain devrait y être contraint. Le club encaisserait un chèque en plus d'économiser son salaire sur la saison prochaine. Une information qui devrait encourager les clubs intéressés par ses services à aller plus loin.