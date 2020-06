FC Nantes Mercato : Maxime Dupé pisté en Ligue 2

Après une très bonne saison en prêt à Clermont, Maxime Dupé suscite l’intérêt de Guingamp et du SM Caen. Le gardien de 27 pourrait bien quitter le club cet été, lui qui devrait être barré par Alban Lafont et Denis Petric la saison prochaine.

Guingamp et Caen intéressés par Maxime Dupé

Lors du mercato estival, le FC Nantes devrait dégraisser au poste de gardien. Alban Lafont, prêté 2 saisons par la Fiorentina, restera le numéro 1 dans la hiérarchie et Denis Petric, récemment arrivé de Guingamp serait le numéro 2. Alexandre Olliero devrait être prêté au Pau FC dans les prochains jours, selon les récentes informations de Ouest France. Il reste toujours Quentin Braat et Maxime Dupé, tout deux prêtés cette saison. Si l’avenir du premier est encore flou, celui du deuxième pourrait s’inscrire en Ligue 2 où l’EA Guingamp et le SM Caen s’intéressent à lui, d’après les journalistes Manu Lonjon et Mohamed Toubache-Ter. Un joli coup qui pourrait s’effectuer aux alentours de 1 million d’euros.

Formé au FC Nantes, Maxime Dupé n’a jamais réussi à devenir le gardien titulaire des canaris. S’il a réussi à grappiller un peu de temps de jeu lors des saisons 2016-2017 et 2018-2019, celui n’a disputé que 64 matchs en 9 saisons. Prêté au Clermont Foot 63, le portier de 27 ans a beaucoup plus joué, et a été très bon puisqu’en 27 matchs, il a réalisé 8 clean-sheet et n’a encaissé que 25 buts, faisant de Clermont la 3ème meilleure défense de Ligue 2.