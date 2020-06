OM Mercato : Ugo Bertelli devrait s'engager avec Marseille

L’Olympique de Marseille sécurise les meilleurs jeunes de son centre de formation. Les responsables de l’OM sont sur le point de trouver un accord avec le jeune milieu de terrain Ugo Bertelli.

Premier contrat pour Ugo Bertelli ?

En manque cruel de moyens ce mercato estival, André Villas-Boas a décidé de renforcer l'équipe de l'OM en puisant au centre de formation du club. Après les signatures déjà bouclées d’ Aaron Kamardin et Richecarde Richard en fin de semaine dernière, le portugais poursuit les manoeuvres de sécurisation des meilleures pépites du club. Aujourd'hui, c'est au tour de Ugo Bertelli de se rapprocher d'une signature de son premier contrat professionnel avec l'Olympique de Marseille. La Provence annonce ce mercredi qu’un accord est proche d’être trouvé pour 3 ans d'engagement. Dans les tout prochains jours, les dirigeants phocéens pourraient enregistrer la signature du premier contrat professionnel du jeune milieu international U17.

Des prétendants toujours à l’affût pour le prodige marseillais ?

Rien ne sera cependant célébré tant que les signatures n'auront pas été posées sur le contrat du jeune prodige de l’Olympique de Marseille. En effet, le jeune Ugo Bertelli attire de nombreux prétendants de partout en Europe. Des clubs en Allemagne, Angleterre et Italie surveillent sa situation. Et selon le quotidien régional, c’est surtout le Milan AC qui cherche le plus à chiper la pépite marseillaise aux nez du président Jacques-Henri Eyraud. Pas plus tard qu’hier, les recruteurs milanais seraient revenus à la charge sur le dossier, mais cette fois les Marseillais seraient en position de force pour boucler l'affaire.