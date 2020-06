FC Nantes-Mercato : Moses Simon jette un froid sur son futur

Alors qu’une officialisation reste attendue pour son transfert définitif au FC Nantes, Moses Simon, prêté par Levante, entretient le mystère sur son avenir. Dans une récente sortie, l’ailier nigérian n’a donné aucune assurance quant à une nouvelle signature chez les Canaris.

Le doute plane sur l’avenir de Moses Simon au FC Nantes

Joueur le plus décisif du FC Nantes la saison dernière, Moses Simon s’est mis les supporters nantais dans la poche. Auteur de 9 buts et 8 passes décisives, l’ailier de 24 ans a été désigné par ceux-ci, meilleur joueur du FCN pour la saison écoulée. Comme les supporters, la direction du FC Nantes est acquise au Nigérian. Au point où le président Waldemar Kita ne cache plus son envie de recruter définitivement Moses.

Sauf que jusqu’à présent, le FC Nantes n’a pas encore bouclé l’affaire. Chose que vient de confirmer le buteur nigérian. « Je ne peux rien dire sur mon club pour le moment. Je suis joueur de Levante et actuellement prêté à Nantes », a-t-il déclaré dans une interview à Brila.net.

Moses au Real Madrid ?

Par ailleurs, Moses Simon se verrait bien retourner en Espagne. S’il a déjà arboré les couleurs de Levante, avec lequel il est encore sous contrat jusqu’en 2023, il voit grand pour son futur. L’international nigérian (30 sélections/5 buts) espère réaliser son rêve, comme son compatriote Odion Ighalo actuellement à Manchester United.

« En grandissant, j’ai adoré les couleurs du Real Madrid, et j’espère jouer pour le club un jour. L’ambition d’Ighalo était de jouer pour Manchester United, et il y est parvenu, j’ai le même objectif et j’espère que je jouerai pour Madrid », a confié le buteur. En attendant de peut-être rejoindre un jour Santiago Bernabeu, le natif de Jos doit voir plus clair pour son avenir à court terme. Celui-ci sera très certainement entre Levante et Nantes.