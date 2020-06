ASSE Mercato : Claude Puel avance discrètement sur une piste

L’entraîneur de l’ ASSE, Claude Puel, engagé dans une démarche de rajeunissement de l’effectif stéphanois, s’est lancé sur une piste insoupçonnée. Le technicien des Verts avance ses pions sur ce dossier qu’il pourrait finaliser dans les prochains jours.

ASSE : Claude Puel a trouvé une belle cible

Le mercato est ouvert en France depuis lundi et le coach de l’ ASSE compte bien en profiter pour se renforcer. Claude Puel travaille sur des pistes depuis le début de la crise de coronavirus et il semble arrivé au bout de l’étude des profils. L’entraîneur de l’ AS Saint-Étienne envisage d’engager un joueur pour blinder l’aile gauche de son équipe. Il pense pour ce faire à attirer Ilyas Chouaref dans le Forez. Ce joueur de 19 ans (1,77m) a disputé avec Châteauroux 22 matchs de championnat Ligue 2 et a même marqué deux fois pour son club formateur. Ilyas Chouaref est estimé à 1,5 million d’euros, un montant que peut payer l’ ASSE malgré les conséquences financières de la crise de covid-19.

Ilyas Chouaref pour remplacer Kolodziejczak

Claude Puel respecte un plan bien précis dans la construction de son équipe. Désireux de se séparer des joueurs qui n’entrent pas dans ses plans, il accélère la trouvaille de solutions palliatives avant d’informer les concernés. Loïc Perrin avait publiquement affirmé qu’il attendait la décision du coach sur son avenir au club. Cette sortie qui devait presser les pas du coach n’a eu aucun effet sur sa gestion de sa situation. Même si le concerné sait déjà qu’il ne sera pas reconduit, la confirmation de cette décision ne devrait être faite que s’il lui trouve un remplaçant. La possible signature de Ilyas Chouaref ne menace cependant qu’une personne : Timothée Kolodziejczak. Le technicien des Verts a mis le défenseur de 28 ans sur sa liste de joueurs transférables ce mercato estival. Sur cette liste, on trouve également les noms de Ruffier, Trauco, Palencia, M’Vila, Khazri et Diony.