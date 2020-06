ASSE Mercato : Un joueur de l’Inter dans les plans de Puel

L’ ASSE s’est lancée dans un mercato intelligent cet été, en recrutant les joueurs libres ou à moindre coût. Le club ligérien négocie le prêt d’un jeune joueur de l’Inter Milan.

L' ASSE cible Lucien Agoumé de l'Inter Milan

Face aux difficultés financières engendrées par la crise de Covid-19, l' ASSE a revu sa politique de recrutement cet été. Le manager général, Claude Puel a fait savoir qu’il n’y aurait plus de transferts à 4 ou 5 M€. L’AS Saint-Étienne lorgne désormais les joueurs libres et moins chers. Ainsi, les responsables stéphanois ont attiré Jean-Philippe Krasso d'Épinal et Sétigui Karamoko de Béziers, en National 2 sans payer d'indemnité de transfert. Les Verts sont également sur le point de recruter librement Adil Aouchiche, en fin de contrat au PSG. En quête de renfort dans l’entrejeu, l’entraineur des Verts a coché le nom de Lucien Agoumé. D’après les indiscrétions de Calciomercato, les dirigeants stéphanois ont pris contact avec leurs homologues des Nerazzurri, afin de négocier le prêt de Lucien Agoumé. Soucieux d’offrir du temps de jeu à sa pépite, l’Inter Milan est ouvert à la demande de l’AS Saint-Étienne.

Qui est Lucien Agoumé ?

Lucien Agoumé (18 ans) est un milieu défensif recruté par l’Inter Milan au FC Sochaux en juillet 2019, contre un montant de 4,5 M€. En Italie, il a joué avec la réserve dans le championnat des jeunes (Primavera 1) et en UEFA Youth League. La cible de l’AS Saint-Étienne a tout de même fait une apparition en Serie A avec le groupe d’Antonio Conte. C’était en décembre 2019, contre la Fiorentina (1-1). Lucien Agoumé avait joué les six dernières minutes, après avoir remplacé Borja Valero (84e). Le Franco-Camerounais a été formé chez les Lionceaux avec qui il a fait ses débuts professionnels en Ligue 2, avant de rejoindre le club lombard à l'été 2019. Il a été International tricolore U16, U17 et capitaine des U18.