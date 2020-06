Strasbourg-Mercato : LOSC ou OM, Thomasson entretient le flou

Souvent évoquée, la prolongation d'Adrien Thomasson à Strasbourg n’a toujours pas été signée. Son président, Marc Keller, a fait savoir que le joueur ciblé par l’OM, le LOSC ou encore le Stade Rennais, n’a pas encore pris de décision définitive concernant son avenir.

Adrien Thomasson en pleine réflexion pour son avenir

Auteur de 8 buts et 2 passes décisives en Ligue 1, Adrien Thomasson a sans aucun doute réalisé sa meilleure saison au Racing Club de Strasbourg Alsace. Les dirigeants alsaciens souhaitent de ce fait, prolonger son contrat qui expire en juin 2021. Lors d’une interview accordée à L’Équipe, Marc Keller s’est confié sur l’avenir de son joueur. Le président du RC Strasbourg a fait savoir que les négociations ont repris pour une prolongation. « On a commencé à discuter avec ses agents il y a quelques mois et on a repris les discussions il y a trois semaines », a-t-il confié. Seulement, le joueur de 26 ans « n’a pas encore pris de décision ». « Adrien est plutôt dans une phase de réflexion », a indiqué Marc Keller.

LOSC, OM et Stade Rennais SRFC toujours à l’affût ?

À une année de la fin de son contrat, Adrien Thomasson ne ferme aucune porte. Le milieu de terrain souhaite prendre son temps avant de se décider. Cette réticence à prolonger son contrat avec le club de Strasbourg pourrait profiter à ses prétendants. L’Oympique de Marseille, à la recherche de bonnes opportunités à moindre coût, serait déjà positionné pour le recruter. Le LOSC et le Stade Rennais gardent également un oeil sur le joueur. Le mercato estival qui a déjà débuté en France risque donc d'être mouvementé pour Adrien Thomasson.