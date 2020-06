Mercato Bayern : Coman pas inquiet de l'arrivée de Sané

Alors que Leroy Sané pourrait débarquer dans les prochaines semaines en Bavière, Kinsgley Coman n’est pas inquiet de la concurrence avec l’international allemand.

“Si Sané venait, ce ne serait pas un souci”

Kinsgley Coman n’a pas peur de la concurrence. Encore moins au Bayern Munich. Arrivé en 2015 au sein du club bavarois, l’international français a su gagner sa place au fil des années malgré l’énorme concurrence au sein de l'effectif munichois. Et, ce n'est pas l'éventuelle arrivée de Leroy Sané qui va changer cet état d'esprit de l'ailier passé par la Juve. « Quand je suis arrivé au FC Bayern, il y avait Franck Ribéry, Arjen Robben, Douglas Costa. Vous avez vu que cela n'était pas un problème pour moi. C'est mieux pour l'équipe s'il y a beaucoup de joueurs à ce niveau. Si Sané venait, ce ne serait pas un souci ! À moins que le club ne me dise qu'il n'a plus besoin de moi. Mais je n'ai pas senti ça », a-t-il déclaré dans Sport Bild.

Coman sous contrat jusqu'en 2023

« Je suis sous contrat jusqu'en 2023. Je veux terminer la saison. On verra après cela si ma situation a changé au club. Je prendrai les bonnes décisions à ce moment-là. » Auteur d'une saison moyenne entachée par les blessures en Bundesliga, Coman auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 20 apparitions reste donc confiant en ce qui concerne son avenir en Bavière.