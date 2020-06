ASSE Mercato : Qui part et qui reste à Sainté cet été ?

C’est plus un secret, l’ASSE a décidé de réduire et rajeunir son effectif cet été. Claude Puel veut ainsi baisser la masse salariale et rebâtir une nouvelle équipe. Le manager est prêt à se séparer de plusieurs éléments.

ASSE : Qui sont les joueurs concernés par le dégraissage ?

Claude Puel veut dégraisser l’effectif de l’ASSE et a mis plusieurs joueurs sur le marché estival des transferts. Les joueurs aux gros salaires sont les premiers concernés : Wahbi Khazri, Yann M’Vila, Ryad Boudebouz et Stéphane Ruffier avec qui il est en froid. But Football Club croit savoir que Timothée Kolodziejczak, prêté à l’AS Saint-Étienne lors des deux dernières saisons, avec une option d’achat, est également sur la liste des départs.

Le grand nettoyage annoncé par l’entraineur des Verts concerne évidemment les joueurs qui ont été décevants ou ceux sur qui il ne compte plus : Sergi Palencia, Assane Diousse, Loïs Diony, mais aussi Gabriel Silva et Miguel Trauco si l'on en croit la source. Les joueurs très courtisés en ce moment, précisément Franck Honorat (Stade Brestois, FC Lorient), Harold Moukoudi (Middlesbrough FC), Denis Bouanga (Stade Rennais, LOSC, Betis Séville) ne sont pas épargnés. L'ASSE négocierait leur transfert, mais seulement à partir de 15 M€, selon le média. Quant à Wesley Fofana (sollicité par l'AS Monaco, Le Milan AC, Everton et Leicester City), Claude Puel a fermé pour lui la porte de sortie cet été. Toutefois, les Verts restent ouverts à son éventuel transfert, comme celui de William Saliba à Arsenal, en cas d'énorme offre.

Quelle sera l'ossature de la nouvelle équipe de Claude Puel ?

L’ASSE devra rebâtir sa nouvelle équipe autour de Jessy Moulin, promu gardien de but N°1 aux dépens de Stéphane Ruffier. En défense, il y aura l'expérimenté Mathieu Debuchy, Wesley Fofana, le très prometteur Yvann Maçon et Loïc Perrin, dont la prolongation est dans les tuyaux. Dans l’entrejeu, la jeunesse prendra toute la place, avec Mahdi Camara (22 ans), Zaydou Youssouf (21 ans) et Maxence Rivera (18 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2021, Romain Hamouma devrait aller au bout de son bail, s’il n’a pas d’offre cet été. Claude Puel ne le pousse pas dehors. Le décisif Denis Bouanga et le jeune Arnaud Nordin animeront les couloirs. En pointe de l’attaque, le coach de l’ASSE mise sur Charles Abi qui sera mis en concurrence avec la recrue estivale Jean-Philippe Krasso.