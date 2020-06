Juventus: Allegri «un artiste», Sarri «un utopiste» selon Chiellini

Giorgio Chiellini, capitaine de la Juventus Turin, a fait une comparaison entre ses anciens entraîneurs Antonio Conte, Massimiliano Allegri et son actuel coach Maurizio Sarri.

Antonio Conte, un bâtisseur

Présent à la Juventus Turin depuis une quinzaine d’années, Giorgio Chiellini a vu passer plusieurs entraîneurs, dont Antonio Conte et Massimiliano Allegri. Evoluant désormais sous le coaching de Maurizio Sarri, le célèbre défenseur central de la Juventus Turin a confié ses impressions sur les trois techniciens italiens dans une longue interview accordée au Corriere dello Sport. Concernant Antonio Conte, l’international italien estime que « c'est lui qui est parvenu à créer cette union qui a été une base importante pour la Juve ».

Massimiliano Allegri, « un artiste »

Entraineur de la Juventus Turin pendant 5 saisons, Massimiliano Allegri a laissé un bon souvenir à Giorgio Chiellini. Selon ce dernier, « Allegri est un artiste » qui « a donné un boost supplémentaire » aux joueurs de la Juventus Turin, un club qu’il a conduit au sommet avec ses 5 titres consécutifs de champion d’Italie.

Chiellini voit Sarri comme un «utopiste »

Quant à Maurizio Sarri, le capitaine turinois voit en lui un stratège « méticuleux… donc plus similaire à Conte, mais avec des principes et des systèmes différents » Le coach de l'écurie turinoise est un maniaque des chiffres et un adepte du beau jeu et de la possession de balle, à en croire le joueur de 35 ans.

Lequel n’a pas manqué de conclure : « C'est un utopiste et il est le premier à l'admettre. Même lorsque son équipe a une possession de balle de 90%, il estime pouvoir encore faire mieux. C'est un éternel insatisfait, il vise la perfection. »