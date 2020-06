Mercato : Laurent Bessière, un nouveau défi au RC Lens

Laurent Bessière arrive en renfort au sein du staff technique du RC Lens. Il est en provenance du Stade de Reims où il était le responsable de la performance. Le nouveau collaborateur de Franck Haise justifie son choix.

RC Lens : Bessière donne les raisons de son départ du Stade de Reims

Le RC Lens a réussi à attirer le préparateur physique Laurent Bessière en Artois. Il va intégrer le staff de Franck Haise dans un délai de trois mois. Après huit saisons consécutives au Stade de Reims, le technicien de 37 ans avait envie de changer d’air et de se fixer un nouveau challenge. C’est ce qui explique son départ du club champenois pour le Racing Club de Lens. « Un bail de huit ans, c’est long, et puis j’avais envie de sortir de ma zone de confort », a justifié le désormais ex-directeur de la performance des Rémois. Laurent Bessière doit cependant observer un préavis de trois mois avant de rejoindre son nouveau poste chez les Sang et Or.

Laurent Bessière pourra-t-il rejoindre le RC Lens rapidement ?

En attendant que les responsables des deux clubs trouvent un terrain d’entente sur la libération de Laurent Bessière, il rappelle que son départ du Stade de Reims a été fait dans les normes. « Dès que j’ai pris ma décision, j’ai demandé à rencontrer le président (Jean-Pierre Caillot). J’avoue que j’étais dans mes petits souliers, car Reims m’a beaucoup apporté », a confié la recrue du RC Lens, à L’Union. Laurent Bessière espère retrouver le club promu en Ligue 1 au plus vite. Cependant, il se dit prêt à attendre le délai de trois mois. « Si le Stade de Reims souhaite me punir en me gardant jusqu’à l’expiration de mon préavis, pas de soucis, j’assumerai », a-t-il indiqué. En tout cas, le natif de Rodez « souhaite que tout se passe bien », car le club de Marne lui a « tant apporté qu’il n’en dira jamais du mal ».