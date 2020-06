FC Metz : Le calendrier de la préparation estivale connu

Ce mercredi, sur son site officiel, le FC Metz a dévoilé le calendrier détaillé de sa préparation estivale. Les Messins ne comptent pas faire les choses dans la dentelle.

FC Metz : une série de tests médicaux avant le reprise de l’entraînement

Le FC Metz s’est maintenu en Ligue 1 pour la saison prochaine grâce à une 15e place au classement. Mais, les Messins ont tout de même senti passer le souffle de la relégation. L’objectif de la saison prochaine est donc clair, à savoir éviter de se faire peur à nouveau. Un objectif qui passe par une préparation estivale intensive afin de permettre aux joueurs de Vincent Hognon de revenir très affûtés la saison prochaine. Ainsi, les Grenats ont rendez-vous le 25 juin pour passer des tests médicaux avant de reprendre le chemin de l’entraînement le 29 juin.

Le programme détaillé des matches amicaux des Messins

Le FC Metz disputera 6 matches amicaux pendant la préparation estivale contre 4 formations belges et 2 clubs français. Pour leur premier match, les Messins recevront le RFC Seraing (Belgique) le 17 juillet. Pour la 2e rencontre, les Grenats accueilleront le RCSC Charleroi (Belgique), le 24 juillet au Stade Saint-Symphorien. Le FC Metz se déplacera ensuite à Seraing le 29 juillet pour affronter le KAA La Gantoise (Belgique). Pour le 4e match, les Grenats recevront le KSV Malines (Belgique), le 1er août Metz. Les matchs de préparation des Messins se termineront par un déplacement sur la pelouse du Dijon FCO le 7 août puis à Strasbourg le 15 août. En plus de ces 6 rencontres amicales, qui se joueront à huis clos, Vincent Hognon et ses joueurs feront un stage à Molsheim, en Alsace, du 9 au 15 août.