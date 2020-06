Jean II Makoun cherche un nouveau challenge en France

Jean II Makoun, dont le dernier club est une équipe de Chypre du Nord, se sent prêt à revenir en France et accepter un nouveau défi, en Ligue 1 ou en Ligue 2.

Jean II Makoun : "Je connais le haut niveau et je sens que je peux encore jouer"

Interrogé par le quotidien L'Equipe quant aux projets de l'international camerounais Jean II Makoun (68 sélections, 5 buts) pour la suite et la fin de sa carrière, l'intéressé n'a pas caché son intention de retrouver en club professionnel, en France notamment. Il évoluait avec le Merit Alsancak, club de Chypre du Nord, depuis son départ d'Antalyaspor. "J'ai eu quelques touches. Mais cela ne s'est pas fait, soit parce que le challenge ne me tentait pas, soit parce qu'on ne s'est pas entendus" a confié Makoun.

Malgré ses 37 ans, le natif de Yaoundé souhaite relever un nouveau défi. "Je veux continuer à jouer et apporter mon aide et mon expérience à un club et à ses jeunes joueurs. Je connais le haut niveau et je sens que je peux encore jouer et aider. Je suis prêt à venir faire des essais pour que l'on me juge, comme un jeune qui débuterait. Mon objectif, c'est de rejouer" a déclaré le milieu de terrain, qui souhaite un challenge en Ligue 1 ou en Ligue 2. Jean II Makoun connaît bien la Ligue 1, il en a disputé 299 matchs pour 20 buts marqués avec Lille, Lyon et Rennes. Il avait aussi inscrit le but de la victoire de l'OL face au Real Madrid (1-0) en huitième de finale aller de Ligue des Champions, le 16 février 2010.