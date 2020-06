Mercato : L'OL mise sur Garcia pour prolonger Memphis Depay

Alors que rien n'est encore décidé pour l'avenir de Memphis Depay, les dirigeants lyonnais pourraient bien compter sur l'entraîneur Rudi Garcia pour faire pencher la balance de leur côté.

Rudi Garcia pour persuader Memphis Depay de prolonger ?

Le dossier Memphis Depay sera l'un des plus bouillants du mercato de Ligue 1. L'international néerlandais (51 sélections, 19 buts), qui a retrouvé ses coéquipiers lundi pour la reprise de l'entraînement, a toutes les cartes en main pour son avenir, entre rester et partir. Evidemment, la dernière solution pourrait être privilégiée si les Gones ne disputaient pas de Coupe d'Europe, mais cette situation pourrait être modifiée si l'OL remportait la finale de la Coupe de la Ligue... ou la Ligue des Champions. Et Memphis Depay, de retour de blessure pourrait être l'un des principaux artisans d'un succès.

Selon L'Equipe, A Lyon, on compte beaucoup sur les capacités de persuasion de l'entraîneur Rudi Garcia pour convaincre son capitaine de rester. Le journal révèle que l'ancien coach du LOSC le voit être la pièce maîtresse du projet lyonnais. L'homme aux 53 buts avec l'OL entretiendrait d'ailleurs une très bonne relation avec l'entraineur. Relation renforcée par l'attribution du brassard de capitaine et leurs conversations personnelles. En attente de la gestion des cas de Houssem Aouar et Moussa Dembélé, l'OL devra quoi qu'il en soit faire une offre salariale alléchante à son numéro 11 s'il souhaite le voir prolonger. Le contrat de Memphis Depay prend fin l'année prochaine.