Liga : La pause a fait du bien à Antoine Griezmann

Trois jours avant le premier match du FC Barcelone à Majorque, Antoine Griezmann est revenu sur les deux mois de confinement qui lui ont fait du bien avant la reprise de la Liga.

Griezmann est “au top physiquement et mentalement”

Le foot reprend à partir de jeudi en Espagne. Si tous les joueurs ont hâte de retrouver les pelouses de Liga, la parenthèse “confinement” a fait du bien à certains joueurs. Notamment à Antoine Griezmann. Le champion du monde français est heureux d'avoir pu effectuer une longue pause avant de retrouver le championnat. "La pause m'a fait du bien. J'avais besoin de me reposer", a confié le numéro 7 du FC Barcelone mercredi dans une vidéo sur le site du club. "Cela faisait cinq ans que je n'avais pas connu de période si longue sans jouer. J'ai pu profiter de ma famille et je suis au top physiquement et mentalement désormais", a ajouté l'ancien attaquant de l'Atletico Madrid.

“Nous sommes prêts”

“Nous avons tous envie de rejouer. Cela fait longtemps que nous n'avons pas joué de match officiel. Nous avons bien préparé le match contre Majorque et nous sommes prêts à démarrer cette série de onze matchs. Pourvu que tout se passe bien », espère l’ancien joueur de la Real Sociedad. Pour Antoine Griezmann, les Catalans ont " les cartes en main" en ce qui concerne la course au titre. Talonné par son éternel rival madrilène, l'équipe Blaugrana est championne d'Espagne en titre.

"Nous devons faire onze bons matches pour être sacrés champions. Nous sommes prêts", a affirmé le champion du monde.

Le Barca, leader du championnat avec deux points d’avance sur le Real Madrid, retrouvera la compétition samedi à Majorque (18e et relégable), dans le cadre de la 28e journée de championnat. Les coéquipiers de Lionel Messi feront donc face à un adversaire largement à leur portée.