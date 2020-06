OM-Mercato : Maxime Lopez fait des révélations sur Liverpool

Maxime Lopez s’est livré à un live sur Twitch. L’occasion pour le joueur de l’OM de dévoiler l’intérêt de Liverpool en 2016 et sa décision pour ce mercato estival 2020.

Liverpool voulait Maxime Lopez

En 2016, alors qu’il évoluait encore dans les équipes de jeunes de l’OM, Maxime Lopez avait été approché par Liverpool. Le club de Premier League avait alors tout fait pour le convaincre. « Liverpool a tout fait pour que je signe », a révélé le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. L’intérêt des Reds était très tentant, mais l’ancien pensionnaire du FC Burel a finalement résisté et ne regrette pas d’être resté à l’OM. « J’ai beaucoup hésité mais aujourd’hui, je ne regrette plus, j’ai fait le bon choix », a-t-il estimé.

Quel avenir pour le prodige olympien ?

Maxime Lopez n’est plus qu’à 1 an de la fin de son contrat (juin 2021). Pourtant, les dirigeants marseillais ne lui ont pas encore fait d’offre de prolongation. Ce qui crée le flou sur son avenir dans l’écurie phocéenne. « Il me reste un an de contrat. Pour l’instant, je n’ai aucun signe de la direction. Je n’ai rien de plus à dire. On ne sait pas ce qui peut se passer », a expliqué le joueur de 22 ans. Mais le minot tient toujours à l’OM et souhaite prolonger. « J’aimerais bien prolonger c’est sûr mais la balle n’est pas dans mon camp. Je suis bien à Marseille, je suis né ici, je vis ici. J’ai tout ici », a déclaré le meneur de jeu.