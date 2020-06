RC Lens : Dates de reprise des entrainements et stage fixées

Promu en Ligue 1, le RC Lens a fixé la date du retour de ses joueurs à l'entraînement pour la préparation de la saison 2020-2021. On connait par la même occasion la première destination du RCL pour les stages de présaison.

Le RC Lens reprend le chemin de La Gaillette le 24 juin

Le Racing Club de Lens a annoncé la reprise des entrainements de son équipe professionnelle dans deux semaines. Les Sang et Or retrouveront La Gaillette dès le mercredi 24 juin. Un peu plus d’un mois après la reprise des activités, Franck Haise et son équipe se déplaceront en Belgique, à Genk, si les conditions sanitaires le permettent, pour leur stage de présaison. Ce sera du lundi 27 juillet au samedi 1er août. Une série de matchs amicaux sont également prévus sur l’agenda du RC Lens. Les dates de ces rencontres seront officialisées ultérieurement.

Mise en vente de tee-shirts collector « La Remonte »

Toujours pour l’exercice prochain, le RC Lens a lancé sa gamme « de tee-shirts collector » pour marquer son retour en Ligue 1. Baptisé « La Remonte », le symbole du tee-shirt est un hommage aux mineurs du bassin minier de l’époque. Elle rappelle également aux joueurs de Franck Haise qu’ils doivent aller « au charbon », afin de rester dans l’élite où ils sont revenus après 5 saisons en Ligue 2. « À l’occasion de la sortie du tee-shirt collector pour le retour en Ligue 1 du Racing, le club a voulu rendre une nouvelle fois hommage à son ADN, à son passé si riche socialement. (...). La remonte était un terme utilisé par les mineurs, lorsqu’ils revenaient à la lumière après une longue journée de dur labeur », a expliqué le RC Lens.