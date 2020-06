France : L’Athlético Marseille relégué en Régional 2

L'Athlético Marseille a été sanctionné d'une rétrogradation administrative en Régional 2 ce mardi, par La Commission Régionale de Contrôle des Clubs de la Ligue de Méditerranée

Athlético Marseille va faire appel

Selon La Provence, l’Athlético Marseille, a été relégué en Régional 2 à la suite d'un passage devant la Commission régionale de contrôle des clubs ce mardi. Les motifs de cette décision n'ont pas encore été officiellement communiqués. Selon le quotidien L’Équipe, les instances auraient des soupçons qui pèsent sur plusieurs mouvements de fonds en liquide et de traçabilité comptable. Le club marseillais soutenu par Cyril Hanouna a la possibilité d’interjeter appel.

Boudjellal réticent à l’idée de racheter le club

Alors qu’il était pressenti pour racheter l’Athlético Marseille, Mourad Boudjellal, l’ex-patron du RCT, semble s’être refroidi sur une éventuelle reprise du club marseillais, suite à l’annonce de la relégation du club de National 3 en Régional2 . "Je n'ai jamais dit que j'allais investir dans l'AthléticoMarseille", a affirmé Mourad Boudjellal à La Provence . "Les seuls contacts que j'ai eus, c'étaient pour créer un grand club à Aix-en-Provence. Ça n'a rien à voir. J'ai toujours dit aussi que je ne regarderais ce dossier que lorsque les affaires de l'Athlético seraient réglées", poursuit le Varois. Ce n'est pas mon histoire. Et puis, ils vont faire appel. Je prends mon temps. Ce qui est certain, et je l'ai plusieurs fois répété, c'est que je n'irai pas à Marseille. Je suis sur plusieurs pistes, j'en ai une qui est pharaonique, une autre qui est très belle... Vous saurez bientôt”, a conclu l’ancien président du RC Toulon.