PSG-Mercato : L'Atletico revient à la charge pour Cavani

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani pourrait rebondir en Liga la saison prochaine. Un intérêt de l'Atletico Madrid pour le buteur est de nouveau évoqué

L’Atletico ne lâche pas Cavani

Les candidats au départ sont clairement identifiés du côté du Paris Saint-Germain. Outre Thiago Silva, Thomas Meunier ou encore Layvin Kurzama, Edinson Cavani pourrait également quitter le club parisien à l’issue de la saison. Les champions de France ne semblent pas enclin à renouveler le contrat du joueur qui arrive à expiration le 30 prochain. Edinson Cavani devra donc se trouver un nouveau point de chute en vue de la saison prochaine. Et, c’est du côté de l’Espagne que le buteur uruguayen est pressenti. Tuttosport révèle que l'Atletico Madrid s’active pour recruter le joueur de 33 ans. Le média annonce une reprise des négociations entre les représentants du joueur et les dirigeants madrilènes. L’entraineur Diego Simeone apprécie formellement son profil et voudrait le faire venir afin de compenser un éventuel départ d’Alvaro Morata.

Un intérêt réciproque

L’attrait de l’Atletico Madrid pour Edinson Cavani n'est pas nouveau. Durant le dernier mercato hivernal, les Colchoneros avaient tenté de recruter le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Des négociations en vue d'un transfert du numéro 9 chez les pensionnaires du Wanda Metropolitano ont été entamées sans succès. Les dirigeants du PSG avaient fermé la porte à un départ du Matador. Mais la donne est bien différente cette fois. Edinson Cavani sera libre de tout contrat dans quelques semaines, ce qui représente une très belle affaire pour le club espagnol en quête d'un renfort peu onéreux. De son côté, le buteur parisien n'est pas insensible au projet de l'Atletico. Reste désormais à savoir si les dirigeants madrilènes seront à même d'offrir à Cavani le salaire qu'il souhaite.